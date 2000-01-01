хутор Бондарев, хутор Бондарев, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Бондарев

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
402Бондарев, хут. вл.при отвершке Бондарева оврага.302054237249

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Наголенская волость
Бондарев7436хуторБондаревскаго56325
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