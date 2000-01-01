деревня Сухая Семица, деревня Сухая Семица, Афанасьево-Пахонская волость, Тимской уезд (на 1892) — Familio

Сухая Семица

Афанасьево-Пахонская волость, Тимской уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2534Сухая Семица, д. каз. и вл.при колодцах.81523197200

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Афанасьево-Пахонская волость
Сухая Семица дер. 86566Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 6.
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