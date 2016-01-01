село Бармыш, Гудаутский район (на 2016) — Familio

Бармыш

Гудаутский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ბარმიში
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гудаутский район, Бармышский сельсовет
село Бармыш2203220825

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гудаутский район
с. Бармыщ220825

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