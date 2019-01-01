Садовая
Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Больш. Истобенка Михайловское тож д.8369при реке Питомше8293261107215ПоляныМасл., прос., отх. пром.
При д. Больш. Истобенки пос. част. вл.8370при реке Питомше—10818107215Поляны
Рыково г. Жиливского деревня8371при реке Питомше2791106197107215ПоляныОтх. и круж. промыс.
Рыково однодворцев деревня8372при реке Питомше14374178107215ПоляныОтхожий промысел
Рыково г. Баловнева8380при реке Питомше10282957107215ПоляныОтх. и круж промыс.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329451Садоваядеревня53°39'с.ш.39°35'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615422186д Садоваядеревня