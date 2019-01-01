деревня Садовая, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Садовая

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Полянская волость
Больш. Истобенка Михайловское тож д.8369при реке Питомше8293261107215ПоляныМасл., прос., отх. пром.
При д. Больш. Истобенки пос. част. вл.8370при реке Питомше10818107215Поляны
Рыково г. Жиливского деревня8371при реке Питомше2791106197107215ПоляныОтх. и круж. промыс.
Рыково однодворцев деревня8372при реке Питомше14374178107215ПоляныОтхожий промысел
Рыково г. Баловнева8380при реке Питомше10282957107215ПоляныОтх. и круж промыс.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329451Садоваядеревня53°39'с.ш.39°35'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Горняцкое сельское поселение
61615422186д Садоваядеревня

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