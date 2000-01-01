деревня Петровка, деревня Петровка, Хмелевская волость, Елисаветградский уезд (на 1916) — Familio

Петровка

Хмелевская волость, Елисаветградский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2143Петровка (Шмитова), с. вл.при рч. Лозоватке.1181056159160Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Хмелевская волость
526. Петропавловка (Шмидова), село бывшее владельческое, при речке Лозоватке, дворов 68, жителей 350, церковь православная

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Хмелевская волость
село Петро-Павловка (сельское общество)100260322582
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