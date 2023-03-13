деревня Средняя, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Средняя

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Ухтомо-Вашкинская волость
44Слободско-Фетиньевский погост (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля46711186410+церковная службаручей Слободка, озеро Белое.Церковь, церковно-приходская школа, лавки, трж. 1 янв., смежен с деревней Давыдовской и Медведевым.
46Средняя (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Давыдовского14224944936591земледелиерыболовстворека Слободка.Хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
274186Средняядеревня60°19'с.ш.37°51'в.д.P-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Киснемское сельское поселение
19612416286д Средняядеревня

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