село Канабеки, село Канабеки, Лысьвенский, Пермский край (на 2019) — Familio

Канабеки

Лысьвенский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Тушка птицы. Серая неясыть. Strix aluco Linnaeus, 1758, 8050. Источник: go Показать все
Тушка птицы. Длиннохвостая неясыть. Strix uralensis Pallas, 1771, 8086. Источник: Показать все
Тушка птицы. Длиннохвостая неясыть. Strix uralensis Pallas, 1771, 8080. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
677Канабекова, дер.при рч. Шакве.929850128129Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
76. Канабеково, деревня бывшая государственная, при речке Шакве, дворов 69, жителей 345, мечеть, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
1) д. Канабекова на р.р. Шакве и Малом Кысмыле, мечеть, вол. правл., зем. ст., фельдшерский п., распл.Канабековское общество128338293Бывшие государственныеМагометанеТатары87

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
деревня Канабеково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Лысьва
346627Канабекисело57°49'00"57°17'00"O-40-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Лысьвенский
57726000356с Канабекисело
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