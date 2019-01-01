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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Тушка птицы. Серая неясыть. Strix aluco Linnaeus, 1758, 8050. Источник: go Показать все
Тушка птицы. Длиннохвостая неясыть. Strix uralensis Pallas, 1771, 8086. Источник: Показать все
Тушка птицы. Длиннохвостая неясыть. Strix uralensis Pallas, 1771, 8080. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
677Канабекова, дер.при рч. Шакве.929850128129Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
76. Канабеково, деревня бывшая государственная, при речке Шакве, дворов 69, жителей 345, мечеть, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Канабекова на р.р. Шакве и Малом Кысмыле, мечеть, вол. правл., зем. ст., фельдшерский п., распл.Канабековское общество128338293Бывшие государственныеМагометанеТатары87—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Канабеково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346627Канабекисело57°49'00"57°17'00"O-40-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57726000356с Канабекисело