сельцо Плишкино, Усищевская волость, Череповецкий уезд (на 1913) — Familio

Плишкино

Усищевская волость, Череповецкий уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Череповский уезд
С. Борисоглебское и Д. Яшное8Иона Матв. Демьянов46616

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Усищевская волость
4Борисоглебское (Плишкино) (с.)1-го стана, 6-го зем. уч.Борисоглебского1013283361306+земледелиепрудЦерковь, часовня, церк.-пр. школа, лав., ярмарка 2 мая, смежно с усадьбой Гора.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.