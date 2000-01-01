деревня Ойнолово, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Ойнолово

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Ойнолово Куйвозовской волости Петербургского уезда Д. Пеллине в Шлиссельбургский уезд. 1897 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
По жалобе крестьянина П. Кокконе деревни Ойнолова Куйвозовской волости на решение волостного суда о взыскании денег в пользу Д. Антропова. 1887–1888 гг. // Центральный го Показать все
По жалобе крестьян Куйвозовской волости деревни Ойнолово в незаконном обвинении в потраве сеяного леса и самовольной пастьбе скота на даче Лашкаревой. 1894–1895 гг. // Це Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Ойнолово, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
613Ойнолово (Арвемякки), д. вл.при колодцах.51½22¼155962

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Ойнолово д.444 стан1543 участок2станция Гарболово.

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