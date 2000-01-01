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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Ойнолово Куйвозовской волости Петербургского уезда Д. Пеллине в Шлиссельбургский уезд. 1897 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
По жалобе крестьянина П. Кокконе деревни Ойнолова Куйвозовской волости на решение волостного суда о взыскании денег в пользу Д. Антропова. 1887–1888 гг. // Центральный го Показать все
По жалобе крестьян Куйвозовской волости деревни Ойнолово в незаконном обвинении в потраве сеяного леса и самовольной пастьбе скота на даче Лашкаревой. 1894–1895 гг. // Це Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Ойнолово, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
613Ойнолово (Арвемякки), д. вл.при колодцах.51½22¼155962
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ойнолово д.444 стан1543 участок2станция Гарболово.