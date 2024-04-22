село Ярок, село Ярок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ярок

Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1591Ярок, с. каз. и вл.при р. Воронеже.303292407451Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Ново-Гаритовская волость
581. Ярок, село бывшее государственное и владельческое, при реке Лесн. Воронеже, дворов 174, жителей 1186, церковь православная, лавка, 3 постоялых двора, винокуренный за Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Ново-Гаритовская волость
село Ярок-Филатова«Козловская» п.-т кон.3030
село Ярок-Салькова«Козловская» п.-т кон.3030
село Ярок-Кувязева«Козловская» п.-т кон.3030
село Ярок государственных крестьян«Козловская» п.-т кон.3030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мичуринский район
64898Яроксело52°52'40°08'N-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мичуринский муниципальный район, Сельское поселение Староказинский сельсовет
68612455151с Яроксело
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