деревня Реучье, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Реучье

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Круглянская волость
14. Реучье, деревня бывшая владельческая, при реке Кривой, дворов 18, жителей 148, церковь православная заштат.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Круглянская волость
5Село Реучьепроселочнойр. КривойРеучск. сел. об. 34123119Друцкого прав. 62
99Ус. Реучьепроселкереч. Кривойдв. Ал. Як. Хо ментовскому, пр. 264Друцкого прав. 62

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д Реучье26

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д. Реучье39

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