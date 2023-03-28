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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению жены унтер-офицера д. Владычнево Борисовской волости Вологодского уезда Дарьи Клавдиевны Хорьковой о разделе сенокосной земли между детьми Алексея Иванов Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
251Владышнево, д. каз.при рч. Серпице и близь оз. Кубенского.50½21½185242
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
195. Владышнева, деревня бывшая государственная, дворов 23, жителей 115, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1812ВладычневоПерхурьевск.Иоанно-Богословскийбывшие государственные505276774
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Владычнево 3437деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.3131
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34006Владычневодеревня59°35'с.ш.39°25'в.д.O-37-019