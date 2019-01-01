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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Отношение № 1012 Новгородского губернского статистического комитета в Императорскую археологическую комиссию о находке крестьянкой д. Меглино Васильевской волости Борович Показать все
Рапорт № 618 боровичского уездного исправника новгородскому губернатору о находке крестьянкой д. Меглино Васильевской волости в огороде монет XVIII в, 06.07.1909 г. Источ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Усть-Рецкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
42Меглино (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Меглинского13203549845075земледелие——река Удина.—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
313357Меглинодеревня58°41'00"34°24'00"O-36-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49624422266д Меглинодеревня