село Чегем-Второй, село Чегем-Второй, Чегемский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Чегем-Второй

Чегемский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
826Куденетова 2-е, с.на лев. берегу р. Чегема.132496462кабардинцысуннитыМечеть.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Нальчикский округ, Куденетовское 2-е сельское общество
село Куденетово 2-е

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район
146357Чегем-Второйсело43°36'43°36'K-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район, Сельское поселение Чегем-Второй
83645435101с Чегем-Второйсело
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