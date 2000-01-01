деревня Подлыжка, деревня Подлыжка, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Подлыжка

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документы о состоянии и сдаче в аренду известкового карьера с. Подлысянки Уразовской волости Валуйского уезда /доклад, акт, переписка и др. /. 1923 г. // Гос. архив Ворон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1108Подлыжка, д. каз.при р. Осколе.20334208209

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Уразовская волость
566. Подлысянка, поселок бывший государственный, при реке Осколе, дворов 65, жителей 282, кожев. звд.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Двулученская волость
Подлысянка7733деревняПодлысянскаго30200
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