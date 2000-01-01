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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы о состоянии и сдаче в аренду известкового карьера с. Подлысянки Уразовской волости Валуйского уезда /доклад, акт, переписка и др. /. 1923 г. // Гос. архив Ворон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1108Подлыжка, д. каз.при р. Осколе.20334208209
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
566. Подлысянка, поселок бывший государственный, при реке Осколе, дворов 65, жителей 282, кожев. звд.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Подлысянка7733деревняПодлысянскаго30200