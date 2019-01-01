- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2981Михеи, с. вл.при колодцах.931122603591Церковь православная 1. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Села: Песочня с деревнями Васильевкою и Княгининым, Михеи с деревнею Паршинных, Екатериновкою тож, Кривель с деревнею Дмитриевкою и Черная Слобода с деревнею Отрадою32Алекс. Ив. Кошелев2682114553
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1090. Михайловское (Михеи), село бывшее владельческое, дворов 206, жителей 1210, в’, првл. (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа. В 3 верстах — виноку Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Михеи1952477551017325530896344[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Михеи Михайловское тож село7662на тр. Спасск— Сапожокъ22080078615861009—волостн. правл.Цер. дер., зем. шк., масл. кирп. зав., каз. вин. лав., 2 прос., винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1486Михеисело54°01'с.ш.40°46'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61637405101с Михеисело