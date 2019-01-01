село Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Михеи

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2981Михеи, с. вл.при колодцах.931122603591Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Села: Песочня с деревнями Васильевкою и Княгининым, Михеи с деревнею Паршинных, Екатериновкою тож, Кривель с деревнею Дмитриевкою и Черная Слобода с деревнею Отрадою32Алекс. Ив. Кошелев2682114553

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
1090. Михайловское (Михеи), село бывшее владельческое, дворов 206, жителей 1210, в’, првл. (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа. В 3 верстах — виноку Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
село Михеи1952477551017325530896344[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Михеевская волость
Михеи Михайловское тож село7662на тр. Спасск— Сапожокъ22080078615861009волостн. правл.Цер. дер., зем. шк., масл. кирп. зав., каз. вин. лав., 2 прос., винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
1486Михеисело54°01'с.ш.40°46'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Михеевское сельское поселение
61637405101с Михеисело

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