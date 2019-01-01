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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Выползово Ильинской волости Ростовского уезда Михаилом Федоровичем Никеровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888 г. Показать все
Сведения о землеустройстве д. Выползово Ильинской волости Ростовского уезда. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1261.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7207Выползово, д. вл.при колодцах.46312910898Заводов маслобойных 9.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
304. Выползово, деревня бывшая владельческая, дворов 38, жителей 209, лекомн. з., декстринн. з.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ВыползовоI. Ильинское общество23256—Назорновский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588525Выползоводеревня56°58'39°51'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416136д Выползоводеревня