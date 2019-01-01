деревня Выползово, деревня Выползово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Выползово

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Выползово Ильинской волости Ростовского уезда Михаилом Федоровичем Никеровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888 г. Показать все
Сведения о землеустройстве д. Выползово Ильинской волости Ростовского уезда. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1261.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7207Выползово, д. вл.при колодцах.46312910898Заводов маслобойных 9.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Ильинская волость
304. Выползово, деревня бывшая владельческая, дворов 38, жителей 209, лекомн. з., декстринн. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
д. ВыползовоI. Ильинское общество23256Назорновский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588525Выползоводеревня56°58'39°51'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416136д Выползоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close