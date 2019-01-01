деревня Борщовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Борщовка

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Нутренской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8820Борщевка, д. каз.при колодцах.6919207378

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Большедворская волость
1272. Борщевка, деревня бывшая государственная, при речке Шабалге, дворов 31, жителей 192, лик

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Большедворская волость
22БорщовкаБольшедворск.Никольскийбывшие государственные71249146162

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость
Борщевка1067деревняРусские68162182344

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Большедворский сельсовет
Борщевка (кх.) 4688деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 143 км. Летнее: —.6768

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
34675Борщовкадеревня59°36'с.ш.41°45'в.д.O-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Биряковское сельское поселение
19638408131д Борщовкадеревня

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