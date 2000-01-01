деревня Котово, деревня Котово, Опочецкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Котово

Опочецкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1888 г. По жалобе крестьянки Опочецкого уезда Копылковской волости деревни Котова Александры Емельяновой на завладение крестьян Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
7706Кетово, дер.при оз. Быстром.686861516

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Копылковская волость
200. Кетова, деревня бывшая владельческая, при озере Быстром, дворов 8, жителей 47, кожевенный завод
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