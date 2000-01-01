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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1888 г. По жалобе крестьянки Опочецкого уезда Копылковской волости деревни Котова Александры Емельяновой на завладение крестьян Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7706Кетово, дер.при оз. Быстром.686861516
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
200. Кетова, деревня бывшая владельческая, при озере Быстром, дворов 8, жителей 47, кожевенный завод