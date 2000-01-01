деревня Порозово, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Порозово

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина дер. Порозово Узьминской волости Гдовского уезда Герасима Семенова о наделении его землей в размере одного душевого надела. 1908 г. // Централь Показать все
О разверстании на хутора и отруба надельной земли деревни Порозово Узьминской волости. 1915–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
О разверстании на хутора и отруба надельной земли деревни Порозово Узьминской волости. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 88 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1568Порозово, д. каз.при колодце.74206127

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Порозово д. 1032 стан71215 участок68почтовое отделение Симанский Лог.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.