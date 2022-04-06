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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3788Лужма, д.при Тулос-озере.37227772529Кор. 25 — 29.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
425116. ЛужмыРебольскоеОз. Тулос31154До ближайшего поселения: 10. До школы: 10. До почтового отделения: 250. До пароходной пристани: Пассажирская пароходная пристань в городе Повенце. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 59. Не крестьянское: —. Крестьянское: 39. Не крестьянское: —.