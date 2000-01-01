деревня Малино, деревня Малино, Черкизовская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Малино

Черкизовская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дознание о крестьянине дер. Малине, Черкизовской волости, Московского уезда, Николае Петрове Алексееве по признакам преступления, предусмотренного 2ч. 103 ст. угол. улож. Показать все

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Черкизовская волость
Дер. Малино3110312При селении кирпичный завод и землевладение Петрова.
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