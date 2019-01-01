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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Вожегодской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
644. Новожилиха, деревня бывшая государственная, при клдц., дворов 16, жителей 96, волостное правление (уездный город в 122 верстах). В ½ версты — Ильинский Вожегодский п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Новожилово6736485294911456153729935
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1711ЛукинскоеНовожилов.Ильинскийсвободные хлебопашцы——277478
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лукинская-Новожилиха,(СС,СККОВ,телефон,шк. I ст.)249деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 160 км. Летнее: —.4544
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273470Новожилихадеревня60°25'с.ш.40°06'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618151221д Новожилихадеревня