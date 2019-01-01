село Безенги, село Безенги, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Безенги

Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
793Безенгиевское общ.на лев. берегу притока Черека, Черек-хого.66507482татарысуннитыМечеть.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Нальчикский округ, Безингиевское сельское правление
село Безингиевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район
146430Безенгисело43°13'43°17'K-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, Сельское поселение Безенги
83630430101с Безенгисело
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