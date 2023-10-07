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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
684Александровское (Кременная), сел. каз.при рч. Осиковой.20035215722729Православный молитвенн. дом. Сельское училище. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
420. Александровское (Кременное), село бывшее государственное, при речке Осиковой, дворов 301, жителей 1898, молитвенный дом, школа, ярмарка
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Александровка бывшие государственные489162813983026
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6045Олександрівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Мар'їнськийселищна рада Олександрівська