село Стряпково, село Стряпково, Симская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Стряпково

Симская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску псаломщика села Стряпково Симской волости И. П. Лебедева с Дубровского, Новского, Никольского и других обществ крестьян - 122 руб. за управление Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6110Стряпково, с. вл.при колодцах.303047158195Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Стряпково, Кузминско, Иналово, Маймор и Ворогово. Д. Кокорекино, Федосеиха и Петрашково11Ольга Павл. Чечерина671223

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Стряпковская волость
481. Стряпково, село бывшее владельческое, при реке Тяпине, дворов 52, жителей 330, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7522Стряпково село4085992317
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