- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску псаломщика села Стряпково Симской волости И. П. Лебедева с Дубровского, Новского, Никольского и других обществ крестьян - 122 руб. за управление Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6110Стряпково, с. вл.при колодцах.303047158195Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Стряпково, Кузминско, Иналово, Маймор и Ворогово. Д. Кокорекино, Федосеиха и Петрашково11Ольга Павл. Чечерина671—223
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
481. Стряпково, село бывшее владельческое, при реке Тяпине, дворов 52, жителей 330, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7522Стряпково село4085992317