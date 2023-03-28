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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3090Наумовское, д. вл. и каз.при рч. Ранове.282818130135
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1150. Наумовское, сельцо бывшее владельческое, при речке Ранове, дворов 44, жителей 340, волостное правление (уездный город в 30 верстах)
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Наумовское сельцо8125при реке Рановой662522294811162025 с.БоровоеМелочная лавка
Княгини Ухтомской вл. ус. в с-це Наумовскомъ8126при реке Рановой—с № 8125с № 8125с № 812511630½Боровое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2303Наумоводеревня53°41'с.ш.39°49'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644496176д Наумоводеревня