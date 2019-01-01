село Липяги, село Липяги, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Липяги

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2399Трои Липяги (Дмитриевское), с. вл.при пруде Иловатом.82095420394Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Липяговская волость
961. Липяги (Дмитриевское), село бывшее владельческое, дворов 142, жителей 961, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, карт.-крахи. звд.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Липяговская волость
село Липяги«Спасская» п.-т. кон.77

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Липяговская волость
село Дмитриевы-Липяги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
47389Липягисело53°54'43°19'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Кошелевский сельсовет
56606413106с Липягисело
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