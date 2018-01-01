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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
245Новая Алексеевка (Новая деревня), с. вл.при пруде, накопленном из родников.502572344343Церковь православная 1. Овчарня.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Новая Алексеевка8Наследн. Князя Мих. Мих. Голицына214—76
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
81. Нв. Алексеевка (Нв. Деревня), село бывшее владельческое, дворов 151, жителей 767, церковь православная, школа, водяная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43656Новоалексеевкасело51°57'с.ш.46°21'в.д.M-38-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63629465121с Новоалексеевкасело