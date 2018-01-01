село Новоалексеевка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новоалексеевка

Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
245Новая Алексеевка (Новая деревня), с. вл.при пруде, накопленном из родников.502572344343Церковь православная 1. Овчарня.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Новая Алексеевка8Наследн. Князя Мих. Мих. Голицына21476

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Сухо-Карабулакская волость
81. Нв. Алексеевка (Нв. Деревня), село бывшее владельческое, дворов 151, жителей 767, церковь православная, школа, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Новобурасский район
43656Новоалексеевкасело51°57'с.ш.46°21'в.д.M-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Новобурасский муниципальный район, Тепловское сельское поселение
63629465121с Новоалексеевкасело

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