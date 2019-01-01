хутор Гулбишмаяс, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads (на 2019) — Familio

Гулбишмаяс

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Режицкий уезд, Тискадская II-я волость
347. Ерзовка, деревня бывшая государственная, при озере Тискаде, дворов 3, жителей 28, тржк. 15 июля.

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Rēzeknes novads, Silmalas pagasts
Gulbīšmājasagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=134625

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