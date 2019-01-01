рабочий посёлок Тонкино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тонкино

Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2077Тонкино, с.при рч. Яхте.935077214285Церковь православная. Тонкинское волостное правление. Училище. Еженедельные базары. Завод кожевенный. Красильня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Тонкинская волость
1000. Тонкино, село бывшее удельное, при речке Яхте, дворов 111, жителей 627, волостное правление (уездный город в 93 верстах), церковь православная, часовня, школа, боль Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Тонкинская волость
село Тонкино531358801343303812782261635327

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Тонкинская волость
Тонкино с., ш., пс.рч. ЯхтаВр.-Яран,96115764388488876мас. з. круподер.лесн., плот. изв.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Тонкинская волость
Тонкино село704Тонкинский982Тонкино79178

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Тонкинский район
9387Тонкинораб.посёлок57°22'46°29'O-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Тонкинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Тонкино
22652151051рп Тонкинорабочий поселок

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