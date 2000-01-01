деревня Карпино, Усадище-Спасовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Карпино

Усадище-Спасовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Карпино Усадище-Спассовской волости Новоладожского уезда В. Алексеева на задержку страховой премии. 1898 г. // Центральный государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3091Карпино, д. каз.при р. Елошне.4010307981Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Усадищская волость
419. Карпина, деревня бывшая государственная, при речке Елошне, дворов 39, жителей 200, часовня, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Усадище-Спасовская волость
Карпино д.452 стан2342 участок45станция Гостинополье.

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