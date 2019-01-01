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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизские сказки о дворовых людях с-ца Крылово Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Ревизская сказка о дворовых людях с-ца Крылово Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Дело по жалобе крестьянина д. Рыловой Ростиловской вол. Грязовецкого уезда В. М. Бурина на составление ложного факта о взятии им из кассы денег. 1873–1875 гг. // Гос. арх Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Рылово Ростиловской вол. Грязовецкого уезда К. В. Чубукова о возвращении ему денег, высланных им в казенную палату в обеспесение платежа п Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Рылово Ростиловской вол. Грязовецкого уезда К. В. Чубукова о разных неправильных действиях волостных должностных лиц. 1876 г. // Гос. архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Иннокентиевской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3527Рылово, д. каз.при колодцах.1023235969
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
41РыловоНовоселковск.бывшие государственные346463
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Рылово 1962деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.3430
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248916Рыловодеревня58°51'с.ш.40°26'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624464471д Рыловодеревня