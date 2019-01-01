деревня Рылово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рылово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизские сказки о дворовых людях с-ца Крылово Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Ревизская сказка о дворовых людях с-ца Крылово Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Дело по жалобе крестьянина д. Рыловой Ростиловской вол. Грязовецкого уезда В. М. Бурина на составление ложного факта о взятии им из кассы денег. 1873–1875 гг. // Гос. арх Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Рылово Ростиловской вол. Грязовецкого уезда К. В. Чубукова о возвращении ему денег, высланных им в казенную палату в обеспесение платежа п Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Рылово Ростиловской вол. Грязовецкого уезда К. В. Чубукова о разных неправильных действиях волостных должностных лиц. 1876 г. // Гос. архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Иннокентиевской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3527Рылово, д. каз.при колодцах.1023235969

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
41РыловоНовоселковск.бывшие государственные346463

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Новоселовский сельсовет
Рылово 1962деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.3430

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248916Рыловодеревня58°51'с.ш.40°26'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464471д Рыловодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.