деревня Вышне-Нагольный Колодезь, деревня Вышне-Нагольный Колодезь, Обоянский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Вышне-Нагольный Колодезь

Обоянский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1535Вышне-Нагольный Колодезь, д. каз.при рч. Нагольном Колодезе.187129462475

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Бобрышевская волость
633. Вышне-Нагольный Колодезь, деревня бывшая государственная, дворов 130, жителей 1046, лавка
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