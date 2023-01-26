село Константиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Константиновка

Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Нижне-Ерусланская волость
1118. Константиновка, селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 51, жителей 449, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Нижне-Ерусланская волость
С. Константиновка. Б. колон. Немцы. Лютер.5476548 9810328143964941

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснокутский район
52483Константиновкасело50°59'с.ш.47°05'в.д.M-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснокутский муниципальный район, Логиновское сельское поселение
63623445111с Константиновкасело

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