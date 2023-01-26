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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1118. Константиновка, селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 51, жителей 449, школа, лавка
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Константиновка. Б. колон. Немцы. Лютер.5476—548 9810328143964941
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52483Константиновкасело50°59'с.ш.47°05'в.д.M-38-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63623445111с Константиновкасело