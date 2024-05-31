деревня Сухрестье, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Сухрестье

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Сухрестье, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Минаевым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе крестьянки д. Сухреетье, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Моряковой на волостного старшину. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе крестьянина д. Сухрестье Юдинской волости Гдовского уезда Е. Харламова на лишение его имущества. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянина дер. Сухрестья Юдинской волости Гдовского уезда Макара Антонова на передельный приговор. 1900–1904 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
По прошению крестьянина д. Сухрестье Юдинской волости Гдовского уезда Василия Соколова об обязании его брата ремонтировать изгородь. 1903–1904 гг. // Центральный государс Показать все
О семейном разделе крестьянки д. Сухрестье Юдинской волости Гдовского уезда А. М. Кромкиной. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1260Сухрестье, д. вл.при колодце.7242124960

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Сухрестье д. 584 стан37104 участок10почтовое отделение Ляды.

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