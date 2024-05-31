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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Сухрестье, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Минаевым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе крестьянки д. Сухреетье, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Моряковой на волостного старшину. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе крестьянина д. Сухрестье Юдинской волости Гдовского уезда Е. Харламова на лишение его имущества. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянина дер. Сухрестья Юдинской волости Гдовского уезда Макара Антонова на передельный приговор. 1900–1904 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
По прошению крестьянина д. Сухрестье Юдинской волости Гдовского уезда Василия Соколова об обязании его брата ремонтировать изгородь. 1903–1904 гг. // Центральный государс Показать все
О семейном разделе крестьянки д. Сухрестье Юдинской волости Гдовского уезда А. М. Кромкиной. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1260Сухрестье, д. вл.при колодце.7242124960
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Сухрестье д. 584 стан37104 участок10почтовое отделение Ляды.