починок Преображенское, Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Преображенское

Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Богоявленская волость
Преображенский поч.516Пятницкий27Богоявл. 9143494
Семеновский уезд, Хвостиковская волость
Поч. Преображенский532Пятницкий27Семенов9143499

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