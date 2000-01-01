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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отграничении выселка «Чудка» в собственность крестьян Михаила Петрова, Егора Петрова и Филиппа Иванова дер. Задворья Бельской волости Гдовского у. и о возобновлении ок Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков надельной земли д. Задворье Бельской волости Гдовского уезда. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Об отводе хуторских участков из надельной земли общества крестьян д. Задворье Бельской волости Гдовского у. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1776Задворье, д. каз.при колодце.9450154346
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
66. Задворья, деревня бывшая государственная, дворов 18, жителей 114, часовня, 2 мельница, 2 лавки, постоялый двор
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Задворье19316289801236353835937131[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Задворье д.1033 стан5917 участок59город Псков.