деревня Задворье, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Задворье

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отграничении выселка «Чудка» в собственность крестьян Михаила Петрова, Егора Петрова и Филиппа Иванова дер. Задворья Бельской волости Гдовского у. и о возобновлении ок Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков надельной земли д. Задворье Бельской волости Гдовского уезда. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Об отводе хуторских участков из надельной земли общества крестьян д. Задворье Бельской волости Гдовского у. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1776Задворье, д. каз.при колодце.9450154346

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Бельская волость
66. Задворья, деревня бывшая государственная, дворов 18, жителей 114, часовня, 2 мельница, 2 лавки, постоялый двор

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Бельская волость
деревня Задворье19316289801236353835937131[...]

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Задворье д.1033 стан5917 участок59город Псков.

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