посёлок при станции Брикетная, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Брикетная

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Яблоневская волость
Чулковской Каменно-Угольной ж. д. станция Скопин-Чулковский82968917Яблонево
Сызрано-Вяземской ж. д. станция, Скопин-Чулковский8297272552Яблонево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329906Брикетнаяпос.ст.53°47'с.ш.39°37'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Вослебовское сельское поселение
61644412126п.ст Брикетнаяпоселок при станции (поселок станции)

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