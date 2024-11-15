Брикетная
Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок при станции
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Чулковской Каменно-Угольной ж. д. станция Скопин-Чулковский8296—8917———Яблонево
Сызрано-Вяземской ж. д. станция, Скопин-Чулковский8297—272552———Яблонево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329906Брикетнаяпос.ст.53°47'с.ш.39°37'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644412126п.ст Брикетнаяпоселок при станции (поселок станции)