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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Бельтяевско-Слободской церкви. Список ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4246Волховская, д. вл.при р. Талице.7151287283
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
619. Волховская, деревня бывшая владельческая, при речке Талице, дворов 9, жителей 60, волостное правление (уездный город в 72 верстах), 2 лавки. В 3 верстах — Воскресенс Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
54ВолховскоеГридинскоеВоскресенскийПузыревск.733,5164750
6—ВолховскоеВолховскоеВоскресенскийИзмайлова——225558
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Волховская129317деревняРусские41109127236
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Волховская (Маслод. арт.,Кред. т-ва,Льноводческое т-во,с-хоз. арт.,шк. I ст.) 4477деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 115 км. Летнее: 115 км.3241
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33148Волховскаядеревня60°00'с.ш.41°03'в.д.P-37-155
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418106д Волховскаядеревня