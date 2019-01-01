деревня Ичера, деревня Ичера, Киренский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Ичера

Киренский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Ичерская волость
30Ичерское с., вол. пр.крестьяне235
30Ичерское с., вол. пр.поселенцы34

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Киренский округ, Ичерская волость
село Ичера

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Киренский район
327090Ичерадеревня58°30'109°46'O-49-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Киренский муниципальный район, Коршуновское сельское поселение
25620419105д Ичерадеревня
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