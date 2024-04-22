посёлок Дмитриевский, посёлок Дмитриевский, Бобсровский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Дмитриевский

Бобсровский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
621Дмитриевский (Коневка), пос. вл.при отвершке Воеводина Лога.94942283279Завод овчарный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бобсровский уезд
Сц. Дмитриевка, Каневка тож17Фед. Фед. Снешнев2392945
Сц. Дмитриевка, Каневка тож17Фед. Фед. Снешнев2392945
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