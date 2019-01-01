деревня Глебково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Глебково

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании с крестьян д. Глебково Миньковской вол. денег за порчу пожни их скотом в пользу крестьян дд. Горки и Дмитриево. 1877 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Глебово Миньковской волости Секушина на решение Тотемского уездного съезда о покосах. 1901 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кулибаровской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9870Глебково, д. каз.при рч. Рунге.646657777

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
88ГлебковоМиньковское.Воскресенский-Вотчинскийбывшие государственные65756161149

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Кулибаровский сельсовет
Глебково (кх.,1 торг. зав.) 3747деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 325 км. Летнее: —.6160

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
228186Глебководеревня59°44'с.ш.43°36'в.д.O-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444121д Глебководеревня

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