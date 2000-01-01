деревня Рыбный Двор, Монастырская волость, Кирилловский уезд (на 1913) — Familio

Рыбный Двор

Монастырская волость, Кирилловский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Монастырская волость
73Рыбный Двор (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Рыбно-Дворского12152832607411рыболовствоторговля озеро Белое.Мелочная лавка, ярмарка: 31 января, в Вербное воскрес., 9 мая, в день св. Троицы, 29 июня и 26 окт.

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