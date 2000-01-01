деревня Аннинская Слобода, Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Аннинская Слобода

Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1665Аннинская Слобода, д. вл.при оз. Селитренном.363056257290

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Спасский уезд
С. Танкеевка и слобода Анненская7Граф Дм. Никол. Блудов2665883

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Трех-Озерская волость
961. Анненково, село бывшее владельческое, дворов 131, жителей 768

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