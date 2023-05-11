слобода Троицкая, слобода Троицкая, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Троицкая

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документы (постановления, сведения, донесения, переписка) по обвинению крестьянина слободы Троицкой Чижовской волости Воронежского уезда Соломатина Степана Семеновича в р Показать все
Опись имущества кирпичного завода жителя слободы Троицкой Чижовской волости Воронежского уезда Макарьева Петра Федоровича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
315Троицкая (Беломестная), слоб. каз.при р. Воронеже.1755259271

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Чижевская волость
91. Троицкая (Беломестное), слобода бывшая государственная, при реке Воронеже, дворов 45, жителей 428, 3 лавки, постоялый двор, 3 кирпичных завода

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Чижевская волость
Троицкая636слободаТроицк.2792109
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