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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы (постановления, сведения, донесения, переписка) по обвинению крестьянина слободы Троицкой Чижовской волости Воронежского уезда Соломатина Степана Семеновича в р Показать все
Опись имущества кирпичного завода жителя слободы Троицкой Чижовской волости Воронежского уезда Макарьева Петра Федоровича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
315Троицкая (Беломестная), слоб. каз.при р. Воронеже.1755259271
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
91. Троицкая (Беломестное), слобода бывшая государственная, при реке Воронеже, дворов 45, жителей 428, 3 лавки, постоялый двор, 3 кирпичных завода
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Троицкая636слободаТроицк.2792109