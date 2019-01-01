село Назорное, село Назорное, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Назорное

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды второму Назарновскому товариществу крестьян, Ярославской губернии, Ростовского уезда, Ильинской волости, села Назорного для покупки земли у крестьннин Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Троицкой села Назорное Ильинско-Хованской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 246. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7210Назорное, с. вл.при руч. Пономарихе.432860202220Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Ильинская волость
305. Назорное, село бывшее владельческое, дворов 77, жителей 423, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
с. НазорноеI. Ильинское общество25590Назорновский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588502Назорноесело56°59'39°48'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151116с Назорноесело
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