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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды второму Назарновскому товариществу крестьян, Ярославской губернии, Ростовского уезда, Ильинской волости, села Назорного для покупки земли у крестьннин Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Троицкой села Назорное Ильинско-Хованской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 246. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7210Назорное, с. вл.при руч. Пономарихе.432860202220Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
305. Назорное, село бывшее владельческое, дворов 77, жителей 423, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. НазорноеI. Ильинское общество25590—Назорновский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588502Назорноесело56°59'39°48'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151116с Назорноесело