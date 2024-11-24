деревня Дмитриевка, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2980Дмитриевка, д. вл.при безымянной рч.153097280304

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Села: Песочня с деревнями Васильевкою и Княгининым, Михеи с деревнею Паршинных, Екатериновкою тож, Кривель с деревнею Дмитриевкою и Черная Слобода с деревнею Отрадою32Алекс. Ив. Кошелев2682114553

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
1091. Дмитриевка, деревня бывшая владельческая, дворов 106, жителей 560

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Михеевская волость
Дмитриевка деревня7663на тр. Спасск— Сапожокъ96365338703100144МихеиЦер.-пр. шк., просоруш., кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
413Дмитриевкадеревня54°03'с.ш.40°47'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Михеевское сельское поселение
61637405141д Дмитриевкадеревня

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