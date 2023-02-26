село Окум, Ткуарчалский район (на 2016) — Familio

Окум

Ткуарчалский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гальский район, Окумский сельсовет
село Окуми2203210850

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Ткуарчалский район
с. Уакум408810

Мы используем куки для улучшения работы сайта.