село Земо Артани, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014) — Familio

Земо Артани

თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ზემო არტანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Тианетский район, Артанский сельсовет
село Земо-Артани2285704

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
მცხეთა-მთიანეთი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, არტნის თემი
ზემო არტანიZemo ArtaniМужчин: 15. Женщин: 15. Всего: 30.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.